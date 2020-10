Tomasz Komenda przeszedł metamorfozę pod okiem profesjonalisty. To wszystko dzięki braciom Collins 

Tomasz Komenda po 18 latach niesłusznej odsiadki w więzieniu za morderstwo, którego nie popełnił, stara się ułożyć swoje życie od nowa. Niedawno oświadczył się swojej obecnej partnerce, Annie Walter. Para spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Jednak to nie koniec zmian w życiu Tomasza Komendy.

Nie tylko rozpoczął nowy etap w życiu zawodowym ale przeszedł również ogromną metamorfozę, a to wszystko z pomocą braci Collins, którzy postanowili nie pozostać obojętni na losy Tomasza Komendy po wyjściu z więzienia. Mężczyzna przeszedł metamorfozę zębów w klinice dentystycznej. Zobaczcie jak dziś wygląda.

Tomasz Komenda przeszedł metamorfozę

Tomasz Komenda rozpoczyna nowy etap swojego życia. Prywatnie niedługo zostanie ojcem. W "Dzień Dobry TVN" zdradził już, że spodziewa się synka, któremu nada imię Filip.

Zmienia się także życie zawodowe Tomasza Komendy. Po tym, jak udzielił wywiadu, opowiadając jak strasznie został potraktowany przez pracodawcę po wyjściu z więzienia, odezwali się do niego bracia Collins. Zaproponowali Tomaszowi Komendzie pracę we własnej fundacji na stanowisku specjalisty do spraw adaptacji społecznej osób niesłusznie skazanych. Jednak zanim mężczyzna wdroży się w to stanowisko, będzie miał szansę rozwinąć własne umiejętności. Bracia Collins zadbali nie tylko o rozwój intelektualny Tomasza Komendy a również o kwestię wizualną. Zapewnili mu opiekę dentystyczną.

Miałem dziś niesamowitą przyjemność rozpocząć metamorfozę zębów Tomka Komendy. @braciacollins zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc i zainicjowali spotkanie. 👏 Nie jestem w stanie przywrócić Tomkowi straconych lat, ale postaram się przywrócić mu piękny i zdrowy uśmiech! 🦷👌 Przed Tomkiem nowe wyzwania, którym będzie musiał stawić czoła, wierze że nowy uśmiech doda mu pewności siebie i na pewno im podoła! 💯👍 - napisał dr n. med. Piotr Trafidło ze Stalowej Woli

Specjalista opiekujący się uśmiechem Tomasza Komendy pokazał efekty swojej pracy w sieci.

Właśnie tak wygląda uśmiechnięty i szczęśliwy człowiek z pięknymi perspektywami na przyszłość! 🤍🦷👌 Tomek, Przyjacielu - uśmiechaj się jak najwiecej! Chcemy Cię takiego oglądać!

Efekty są ogromne!

Tomasz Komenda ma nowy uśmiech. Pomoc stomatologiczną zapewnili mu bracia Collins.

Oto nowy uśmiech Tomasza Komendy: