Za gwałt i zabójstwo, których nie popełnił, został skazany na 25 lat więzienia. Tomasz Komenda po 18 latach wychodzi na wolność (Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Pierwsza słowa), jednak jego życie już nigdy nie będzie wyglądało tak samo jak przed więzieniem. Teraz żąda odszkodowania. Nie walczy o milionowe odszkodowanie, walczy o 18 milionów złotych!

Po milionie za każdy rok spędzony w zakładzie karnym.

To dużo? Patrząc na to co straciła w swoim życiu, żadna kwota nie odda mu straconych lat.

Jeśli ktoś uważa, że to jest dużo to bardzo proszę przebywać przez parę dni dokładnie w tych samych warunkach, w jakich przebywał pan Tomasz - powiedział Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy.

Na konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, padło wiele mocnych słów. Szczególnie Tomasz Komenda się otworzył. Zdradził więcej szczegółów jego więziennej katorgi. Co powiedział?

