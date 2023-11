Reklama

Minęły trzy tygodnie, odkąd Tomasz Komenda jest na wolności. Mężczyzna odsiedział osiemnaście lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej. Okazało się, że skazano go niesłusznie. W "Dzień Dobry TVN" Tomasz Komenda opowiedział, jak mu się żyje na wolności i jakie ma plany na najbliższą przyszłość. Marzy o założeniu rodziny! Wyznał już, że się z kimś spotka!

Najpierw jednak opowiedział, jak dostosowuje się do obecnej rzeczywistości.

Na razie umiem obsługiwać telefon, dzwonić i robić zdjęcia, ale sms-a nie umiem napisać. Za skomplikowana sytuacja to jeszcze jest dla mnie - powiedział w DDTVN Komenda.

Starzy koledzy z podwórka się nie odzywają, ale Tomasz Komenda tego nie potrzebuje.

Jak potoczyłoby się życie Tomasza, gdyby nie więzienie?

Podejrzewam, że dalej bym pracował tam, gdzie pracowałem, czyli na myjni samochodowej.

– Może ta myjnia byłaby teraz moja?

Komenda ma dziewczynę

Jak Komenda chce nadrobić stracony czas?

- Przede wszystkim chcę założyć rodzinę. Być szczęśliwy. Być w końcu ojcem. Ja mam 42 lata, nie chcę być starym kawalerem. Jest jedna dziewczyna na oku, ale nie chciałbym na razie o tym mówić - przyznał się Tomasz.

42-latek nadal ma koszmary dotyczącego tego, co przeżył w więzieniu. Ale jeszcze nie jest gotowy, by o tym opowiadać. Na razie jest umówiony z psychologiem, by wszystko sobie poukładać. Ale jak sam twierdzi:

Teraz niczego się nie boję, jestem twardy.

Tomasz Komenda wyznał, że czeka na wyrok uniewinniający. Ale sąd zadecyduje o tym dopiero 16 maja.

Marzę o rodzinie, która pokocha mnie takiego, jakim jestem, bo ja chcę być taki, jaki jestem i nie chcę się zmieniać.

Przypomnijmy, że Tomasz Komenda został skazany za brutalny gwałt (m.in. tępym narzędziem) na 15-letniej Małgorzacie Kwiatkowskiej i pozostawienie jej nagiej na pewną śmierć. Ponowne otwarcie sprawy pozwoliło na zatrzymanie w czerwcu 2017 roku Ireneusza M. To prawdopodobnie on brał udział w zbrodni.

Tomasz Komenda chce żyć normalnie. Wolność go nie przeraża.

Tomasz Komenda dostaje na razie 4 tys. zł renty. Czeka na odszkodowanie za 18 lat niesłusznej odsiadki.

