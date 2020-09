Tomasz Komenda grozi ojcu zamordowanej Małgorzaty Kwiatkowskiej w "Dzień Dobry TVN": "Ostrzegam po raz ostatni!"

Tomasz Komenda wyszedł na wolność po 18 latach. Został skazany na 25 lat za morderstwo Małgorzaty Kwiatkowskiej, z którym nie miał nic wspólnego. Teraz próbuje na nowo ułożyć sobie życie - oświadczył się swojej ukochanej Annie, z którą będzie już niebawem miał synka Filipa. Jednak nie wszystko w jego życiu układa się tak jak powinno. Tomasz Komenda w "Dzień Dobry TVN" zaapelował do ojca zamordowanej Małgorzaty Kwiatkowskiej, by ten przestał oczerniać go za jego plecami. Zagroził, że jeśli nie skończy go pomawiać, sprawa trafia do sądu:

Chciałbym się zwrócić tutaj i podczas programu na żywo, z czego zdaję sobie sprawę, chciałbym się zwrócić do ojca ofiary, że jeżeli jeszcze raz będzie mnie oczerniał i mówił, że to ja jestem prawdziwym sprawcą, który skrzywdził ich córkę, to spotkamy się na drodze sądowej. Ostrzegam po raz ostatni, że jeszcze raz zobaczę jakieś wpisy. Bardzo panu współczuję, ale to nie ja skrzywdziłem pana córkę - powiedział Tomasz Komenda.

Zobacz także: Jest zwiastun filmu o Tomaszu Komendzie! Uwaga: drastyczne sceny!

Mamy nadzieję, że Tomasz Komenda po tylu latach ułoży sobie życie. Wszystko wskazuje na to, że idzie to w dobrą stronę! Jego ukochana Anna jest w ciąży - już za trzy miesiące powitają na świecie synka Filipa.

East News

Jego życie zmienia się w dobrym tempie!