Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zamordowanie 15-latki. Przesiedział 18 lat - i dzięki staraniom policjanta Remigiusza - opuścił więzienie! (Zobacz także: "Tego człowieka powinni na rękach nosić"! Kim jest policjant Remigiusz, który uratował Tomasza Komendę?)

Tomasz Komenda niesłusznie skazany

Teraz na jaw wychodzą nowe fakty, które jeszcze dobitniej potwierdzają niewinność Komendy. Okazuje się, że Tomasz Komenda mógł wcale nie trafić do więzienia - gdyby tylko w jego procesie pod uwagę zostało wzięte jedno badanie. Jak podaje Wyborcza.pl, sąd, rozpatrując sprawę Komendy, mógł wziąć pod uwagę korzystne dla niego badania i go uniewinnić - ale tego nie zrobił.

Na miejscu zbrodni w Miłoszycach policja znalazła włosy. W badaniach pod uwagę wzięto również ślad osmologiczny i odcisk zębów na ciele zgwałconej i zamordowanej 15-latki. Na podstawie tych dowodów skazano Komendę. Wyborcza.pl podaje, że ostatecznie zaufano niewłaściwej ekspertyzie - bo w trakcie rozprawy przedstawiono dwie. Wyniki pierwszego badania - cechy kodu DNA Tomasza Komendy zgadzały się z tymi, które zostały wykryte na miejscu zbrodni na 15-latce. Ale było już wtedy wiadome, że jest to badanie nieprecyzyjne i te same cechy powtarzają się raz na 71 przypadków.

A co z drugą metodą? Nie wskazywała jednoznacznie winnej osoby! Pozwalała za to wykluczyć osoby niewinne! Badanie DNA wskazywało, że włosy znalezione na miejscu zbrodni nie należały do Tomasza Komendy. Biegły z Bydgoszczy, który przeprowadził to badanie, przekonywał, że jest ono bardziej wiarygodne od pierwszego, ale jego opinia nie została wzięta pod uwagę!

Tomasz Komenda - odszkodowanie

18 lat spędzonych w więzieniu... Tomasz Komenda wyszedł na wolność i został wykreślony z rejestru pedofilów. Ale nic już mu nie przywróci tych straconych lat. Ważne, żeby teraz walczył o jak największe odszkodowanie, które choć trochę pozwoli mu żyć jak normalny człowiek.

