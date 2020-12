Tomasz Komenda bał się o zdrowie synka! Jak wygląda teraz jego rodzinna codzienność? 

Na tę wyjątkową chwilę Tomasz Komenda czekał wiele lat. 1 grudnia, trzy minuty po godzinie 15 przyszedł na świat jego synek Filip. Jak dowiedziało się „Party”, on i mama są zdrowi, czują się dobrze i już są w domu, razem z tatą i rodzeństwem. Niemal do ostatnich dni nie było pewne, kiedy Tomaszowi uda się zobaczyć syna. Przyszły tata chorował na koronawirusa i od dłuższego czasu przebywał w izolacji domowej.

Tomek przechodził COVID-19 niemal bezobjawowo. Całe szczęście jest już zdrowy. Jedyne, czego teraz potrzeba i jemu, i Ani, to spokój – usłyszeliśmy w Fundacji

Braci Collins, w której pracuje Komenda. Jak Tomasz radzi sobie w roli taty? Radość przez łzy

To moja pierwsza i ostatnia miłość - mówił niedawno dziennikarzom o Annie

Walter. Gdy Komenda w 2018 roku opuszczał więzienie (po 18 niesłusznie spędzonych tam latach), na pewno sam nawet nie przypuszczał, że tak szybko założy rodzinę. Poznali się przez aplikację randkową. Kontakt trochę się rwał, aż przez przypadek spotkali się na ulicy. Od razu poczuł, że to ta jedyna. Choć początki nie były łatwe – ona miała za sobą toksyczny związek, a on na nowo uczył się żyć poza więziennymi murami. We wrześniu na premierze filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” wszystko stało się jasne. Anna była w ciąży, a Tomasz oświadczył jej się na oczach całej Polski. Przygotowania do narodzin synka zaczęli kilka miesięcy temu. Walter jest doświadczoną mamą (ma już dwóch synów), więc skompletowanie wyprawki nie sprawiło jej problemu. Para zdecydowała się też na mały remont w domu, ale plany trzeba było zmienić. W ostatnim trymestrze, podczas rutynowego USG, okazało się, że ciąża jest zagrożona. Zrozpaczeni rodzice konsultowali się z kilkoma specjalistami. Pomogła im Fundacja Braci Collins, dzięki której przyszła mama została pacjentką jednej z prywatnych klinik we Wrocławiu.

Pani Ania trafiła do nas w siódmym miesiącu ciąży. Mimo komplikacji udało się doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. Poród przez cesarskie cięcie odbył się bez żadnych komplikacji. Filipek pięknie zaadaptował się do nowej rzeczywistości – mówi „Party” dr n. med. Alicja Halbersztadt z kliniki Medfemina, która przyjmowała poród.

Dopiero gdy Anna trafiła do szpitala, Tomasz odmalował mieszkanie i skręcił mebelki dla synka. Jak się dowiedzieliśmy, na razie cała rodzina przyzwyczaja się do nowego członka rodziny. Filipek jest bardzo grzecznym dzieckiem, ma duży apetyt i – jak dotychczas – pięknie śpi. Tomasz uczy się go ubierać, przewijać i pomaga przy kąpieli. Ponoć tata jeszcze nie przywykł do nocnych pobudek, ale chętnie kanguruje synka. Zrobił też prawo jazdy, by wozić jego i Annę na badania. Całkowicie odciął się od mediów, skupia się teraz tylko na życiu rodzinnym.

Za dużo już w życiu wycierpiał, by brać sobie do serca to, co piszą w sieci hejterzy – mówi nam osoba z fundacji.

Lista priorytetów Narodziny Filipa to dopiero początek rewolucji w życiu Tomasza. Razem z Anną powoli planują już wymarzony ślub.

Chciałbym mieć ślub kościelny, marzę, żeby Ania w białej sukni stanęła ze mną na ślubnym kobiercu. To będzie nasze święto - mówił Komenda w „Uwaga!” TVN.

Ciągle walczy o 19 mln złotych odszkodowania za lata niesłusznie spędzone w więzieniu, ale nie to jest teraz jego priorytetem.

Nie ma w życiu nic ważniejszego niż rodzina i zdrowie. Jestem wzruszony i szczęśliwy, bo wreszcie mam swoją, i teraz tylko to się liczy - dodał.

I jak jeszcze nigdy w życiu cieszy się na nadchodzącą Gwiazdkę…

Zobacz także: Tomasz Komenda i Anna Walter walczyli o zdrowie syna! Czy mały Filipek jest zdrowy?

Tomasz Komenda i Anna Walter walczyli o życie synka. Mimo komplikacji mały Filipek przyszedł na świat 1 grudnia i jest zdrowy!

To jedna z takich chwil, kiedy ze wzruszenia brakuje słów❤️. Bo choć każdy rodzic czeka na swoje dziecko z równie wielką... Opublikowany przez Medfemina - Centrum Zdrowia Kobiety Wtorek, 1 grudnia 2020

Tomasza Komendę i jego rodzinę czeka wyjątkowe Boże Narodzenie.