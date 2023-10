Tomasz Karolak zagra w nowej komedii romantycznej "Szczęścia chodzą parami". Tym razem jednak aktor nie wcieli się w rolę pożeracza kobiecych serc, ale zagra czarny charakter. To nowość, bo do tej pory rzadko otrzymywał tego typu propozycje. Teraz wszystko się zmieniło! Tomasz Karolak, którego spotkaliśmy na planie filmu „Szczęścia chodzą parami” wyznał, że ostatnio otrzymuje zdecydowanie więcej propozycji ciemnych charakterów i to mu się podoba:

Nastał taki czas, że po fantastycznych rolach zacząłem otrzymywać rolę ciemnych charakterów. Mi się to podoba - powiedział szczerze Tomasz Karolak.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, które role woli grać Tomasz Karolak! Zobaczcie, co jeszcze zdradził na temat nowej roli.

