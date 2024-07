Odkąd Tomasz Karolak poinformował, że jest zmuszony odwołać przedstawienia w swoim teatrze Imka na sezon 2015/2016, w środowisku zawrzało. Wszyscy zastanawiają się czy aktorowi uda się znaleźć 3 mln złotych, których brakuje, by Imka dalej mogło funkcjonować.

Tomek jest załamany. Ten teatr to jego marzenie. Był taki dumny, kiedy otwierał go 5 lat temu. Ale on się nigdy nie poddaje. Intensywnie szuka sponsorów. I znając go, na pewno kogoś znajdzie.- mówi kolega aktora magazynowi „Flesz".