Tomasz Karolak to z pewnością jeden z najsłynniejszych aktorów ostatnich lat. Celebryta może pochwalić się rolami w takich filmach jak: "Listy do M." "Testosteron" czy w serialach "Rodzinka.pl" i "39 i pół". Już wkrótce fani Karolaka będą mogli podziwiać go w kolejnej części kultowego filmu świątecznego, w którym wystąpi cała plejada gwiazd. Zobacz: Pierwsze zdjęcia z planu "Listów do M. 2"

Wszystko wskazuje jednak na to, że widzowie zobaczą na ekranie całkowicie odmienionego Tomasza Karolaka. Okazuje się bowiem, że aktor zgodnie z prośbą jednego z pracodawców postanowił zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Według informacji "Super Expressu" gwiazdor schudł już 10 kg.



- Stosuje dietę Mateusza Gesslera z warszawy wsch. To jest po prostu dobre, jem 1800 kalorii dziennie i naprawdę można się najeść - zdradza aktor. Ja przyjąłem zasadę wolnego schodzenia z wagi. Nie chcę stracić jej tak błyskawicznie bo mam na to jeszcze 10 miesięcy i nie chcę efektu jojo. Więc tak spokojnie trenuje. Teraz moim głównym treningiem jest bieganie. Czekam aż wyleczę kontuzję ręki i wrócę na siłownię.

Wygląda więc na to, że praca aktora to nie tylko przyjemności. Jesteśmy ciekawi efektów.

