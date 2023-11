Zna go niemal każdy w Polsce. Tomasz Kammel, to jeden z najbardziej lubianych prezenterów telewizyjnych. Tomek, w szczerym wywiadzie dla „Party”, opowiedział w jaki sposób potrafi sobie radzić ze stresem. Ta metoda jest podobna coraz bardziej popularna wśród gwiazd na całym świecie. Na czym ona polega?

Regularnie ćwiczę uprawiam też TM, czyli trenscendentalną medytację, pomagającą mierzyć się z codziennym stresem. Wystarczy dwa razy dziennie poświęcić sobie 20 minut. Nauczyciel TM po kilku spotkaniach pokazuje ci słowo klucz (mantrę), które pomaga utrzymać się w stanie pełnego wyciszenia. Podczas medytacji wyłączam telefon. Nie używam także budzika w komórce, a momentów bez telefonu dłuższych niż jedna godzina miewam sporo. To wszystko są sprawy, o których warto wspomnieć w książce. Ujarzmienie stresu to jedno, a trwanie w wewnętrznej równowadze to drugie – tłumaczy Tomasz w Rozmowie z „Party”.