Tomasz Chada, 39-letni raper nie żyje. O śmierci muzyka poinformowała wytwórnia płytowa Step Records.

Według informacji Gazety Wyborczej, Tomasz Chada trafił do szpitala w Mysłowicach z poważnym urazem kręgosłupa. Raper przebywał w szpitalu psychiatrycznym po tym, jak wyskoczył z okna trzeciego piętra.

Teraz na profilu Donatana na Facebooku pojawił się wzruszający wpis o Tomaszu. Donatan znał rapera jako radosnego człowieka, z dystansem i pozytywną energią.

Zmarł Tomasz Chada...nawet nie wiem co napisać bo rozmawiałem z nim chyba zaledwie kilka dni temu...O muzyce mówił nie będę bo każdy może do niej sięgnąć, natomiast jako człowiek był niesamowitym okazem. Pełnym pozytywnej energii, dystansu i uśmiechu mimo tego że jego życie bez wątpienia mogło by być scenariuszem czarno białego filmu. Człowiek autentyczny, niejednoznaczny nie dający się zamknąć tylko w ramkach swojej muzyki. On sam chciał chyba żeby ta muzyka była przestrogą przed tym co dobrze znał i czego nikomu nie życzył. Posłuchajcie Chady i nie żyjcie tak jak Chada - myślę że o to mu chodziło. Teraz kiedy to piszę słucham ostatniego nagrania które podesłał mi 2 tygodnie temu...oczywiste rzeczy stają się oczywiste niestety po czasie. Ludzie odchodzą cicho i niespodziewanie i to powinno być dla nas tematem do zastanowienia - napisał Donatan.