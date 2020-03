Tom Hanks, zarażony koronawirusem, wrócił do domu! Fantastyczne wieści!

Tom Hanks i jego żona Rita Wilson czują się już lepiej na tyle, że mogli opuścić szpital i wrócić do domu, gdzie dalej będą wracali do zdrowia. Para zaraziła się koronawirusem w Australii, gdzie aktor pracował nad nowym filmem. Tom Hanks po otrzymaniu wyniku pozytywnego o zarażeniu koronawirusem natychmiast poinformował za pomocą mediów społecznościowych. Teraz gwiazdor czuje się już zdecydowanie lepiej i wrócił do domu! Zobaczcie, co zrobił po powrocie!

Tom Hanks wrócił do domu!

Aktor zapowiedział, że będzie na bieżąco informował o swojej sytuacji. Tak też zrobił! Jakiś czas temu pokazał zdjęcia z izolacji i zdradził, jaką ma dietę. Teraz opublikował zdjęcie z domu dziękując wszystkim za opiekę!

Dziękuję wszystkim osobom pomocnym! Dbajcie o siebie nawzajem. Hanx! - napisał gwiazdor na Instagramie.

Tom Hanks czuje się już zdecydowanie lepiej, a warto przypomnieć, że aktor był w grupie wysokiego ryzyka z racji cukrzycy, na którą choruje. Gwiazdor prawdopodobnie nadal jest poddawany kwarantannie, ale może odbywać ją w warunkach domowych, a nie szpitalnych. Pierwszą rzecz, jaką zrobił po powrocie do domu, były kanapki z pastą Vegemite, zrobioną z wyciągu z drożdży z warzywami i przyprawami. Jest ona bardzo popularna w Australii i Nowej Zelandii.

Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Tom Hanks i Rita Wilson koronawirusem zarazili się w Australii!