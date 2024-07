Reklama

31 letnia modelka to nie tylko wieszak na ubrania, ale i osobowość. Doceniła ją dżinsowa marka Rock & Republic, która zaprosiła Małgosię do udziału w ich jesiennej kampanii reklamowej. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że obok Beli w reklamie występuje elitarne potomstwo naczelnej francuskiego Vogue'a Carine Roitfeld. 27 letnia Jiulia i 24 letni Vladimir słyną z tego, że trzymają się ze snobistycznym światkiem modelek, projektantów i młodych, bogatych arystokratów.

Nie wiadomo, dlaczego Rock & Republic uznało, że Małgosia pasuje do ich towarzystwa. A może palce maczała w tym pani naczelna, która ma niewątpliwy sentyment do Małgosi i często angażuje ją do sesji we francuskim Vogue'u.