Reklama

To dziś ten wielki dzień! Maja Bohosiewicz stanie dziś na ślubnym kobiercu. Gwiazda serialu "Za marzenia" zapowiadała od jakiegoś czasu, że szykuje się do ślubu i że ma on się odbyć jeszcze w 2018 roku! I rzeczywiście, w ostatnim dniu starego roku powie "Tak" swojemu partnerowi, Tomaszowi Kwaśniewskiemu!

Dziś ślub Mai Bohosiewicz

Kochani, wiem, że jutro nie będzie już tajemnicy. Dzisiaj nasza rodzina stanie się oficjalnie Bohosiewicz Kwaśniewska. Dzisiaj powiem “tak” najfajniejszemu facetowi jakiego w życiu poznałam, mojej drugiej połówce, komuś komu codziennie mówie Kocham Cię z oddaniem i szczerością - zapowiedziała na Instagramie! - Nie wierze w związki idealne ale wierze, że ludzie popełniają błędy i uczą się na nich żeby stawać się lepszą wersją siebie. Życzę nam abyśmy zawsze żyli w zgodzie i w zdrowiu.

Do fanów jej profilu na Instagramie, którzy chcieliby im pogratulować zaapelowała też o datki na szczytny cel:

Jeżeli chcecie złożyć nam życzenia to prosimy wpłaćcie choć malutki datek na naszą zbiórkę którą założyliśmy na facebook >>> TUTAJ LINK.

Zobacz: Co z serialem "Za marzenia"? TVP podjęła decyzję!

Suknia ślubna Mai Bohosiewicz zdjęcie

Już wcześniej Maja pokazała suknię ślubną, w której wystąpi podczas dzisiejszej uroczystości - to projekt od znanej marki Laurelle.

Instagram

Kim jest mąż Mai Bohosiewicz?

Tomasz Kwaśniewski jest biznesmenem. Para wychowuje dwójkę dzieci syna Zacharego i córkę Leonię.

Zobaczcie najnowszy wpis Mai:

Reklama

Zobacz też: Za nami FINAŁ "Za marzenia". Dlatego czas na test wiedzy z serialu. Kto uważnie oglądał?