Na okładce najnowszego Vogue China możemy podziwiać piękną Constance Jablonski, słynną top modelkę polskiego pochodzenia. Jablosnki w iście wiosennej stylizacji lansuje najmodniejszy makijaż sezonu.

Delikatny, ale wyrazisty, bazujący na ciepłych odcieniach ciała i brązu. Skontrastowany z czarną kredką i mocnymi rzęsami. A do tego delikatnie podkreślone usta i nieskazitelna, jasna cera. My już pokochaliśmy ten styl! W końcu to doskonały look na prawie każdą okazję. Kobiecy, ale tajemniczy i uwodzicielski.

Specjalnie dla was przejrzeliśmy ofertę kosmetyczną i wybraliśmy nasze ulubione kosmetyki, dzięki którym uda wam się uzyskać makijaż wprost z okładki Vogue! Zobaczcie co znaleźliśmy!

Zajrzyjcie do naszej galerii: