Dzianina choć niewiarygodnie ciepła i wygodna nigdy nie była traktowana zbyt poważnie. Ot, ciepły sweter na mroźny poranek. Nosiło się ją raczej na co dzień, uważając, że jest za mało elegancka, by założyć ją na wieczór.

W tym sezonie ubrania z dzianiny zyskują całkowicie nowe oblicze. Nosi się ją od stóp do głów o różnej fakturze, grubości i wzorach. Modnejest także połączenie dzianinowych spodni lub sukienek ze skórzaną garderobą.

Absolutny hit to połączenie dzianinowego swetra i szyfonowej spódnicy, lub spódnicy z dzianiny i jedwabnej bluzki.

Jak widać skromna do niedawna dzianina zyskuje całkowicie nowy wymiar.

kj

