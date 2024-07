Wszyscy zgodzą się z tym, że kolor różowy jest jednym z tych, które trudno jest nie zauważyć. Dlaczego by więc nie zaszaleć i wiosną być zauważalną na każdym kroku. Podobnie pomyśleli projektanci, którzy wyjątkowo upodobali go sobie tworząc swoje wiosenno-letnie kolekcje.

Reklama

To właśnie różowy, zaczynając od odcienia pudrowego, a na elektryzującej fuksji kończąc , będzie hitem sezonu. Zarówno w ubraniach jak i wszelkich dodatkach. Najmodniej tej wiosny będą prezentować się połączenia różnych odcieni różu. Nie bój się takich miksów, różowy total look to wiosenny trend!

Mimo, że wyprzedaże dobiegły niemal końca, to na modne rzeczy z wiosennych kolekcji nie musisz wydawać fortuny. Na przykład modne sukienki, bluzki, czy dodatki w różnych odcieniach różu można znaleźć za niewielką cenę. Tak więc do dzieła!

Od lewej: Gianfranco Ferre, Alberta Ferretti, Moschino Cheap & Chic.

Różowy shopping do 100 złotych znajdziecie w najnowszym 4. numerze magazynu FLESZ!

Zobacz także

Reklama

jm