Jeśli bacznie podążacie za trendami w waszych szafach nie może zabraknąć przynajmniej jednej czapeczki baseballowej.

Minął boom na kaszkiety, berety i kapelusze panama. W tym roku najgorętszym nakryciem głowy będą właśnie baseballówki. A te mogą być najróżniejsze np. w kwiatki, pepitkę, z napisami lub skórzane, czy lateksowe.



Tego typu czapeczki można było zobaczyć na wiosenno-letnich wybiegach Nowego Jorku, czy Londynu, a to chyba wystarczający argument za tym, że będą one najmodniejsze!



Pamiętaj, że baseballówki nie są już jedynie sportowym nakryciem głowy. W 2012 łączymy je ze wszystkim, tworząc stylizacje nadające się zarówno do pracy jak i imprezę z przyjaciółmi.



Od lewej: Vivienne Westwood, Karen Walker, Victoria Beckham, Marc Jacobs.



jm

