Tiger Woods w ciężkim stanie. Gwiazdor sportu miał poważny wypadek, auto jest zmasakrowane

Najpopularniejszy na świecie golfista trafił do szpitala, gdzie - jak przekazał jego agent - właśnie jest operowany. Tiger Woods miał poważny wypadek samochodowy, a nagrania z miejsca zdarzenia, które pojawiły się w sieci, wręcz odbierają mowę. Samochód sportowca niemal całkowicie został zmasakrowany. Jaki wygląda stan 45-letniego gwiazdora?

Do poważnego wypadku samochodowego, w którym brał udział Tiger Woods, doszło w Los Angeles na granicy miejscowości Rolling Hills Estates i Rancho Palos Verdes. Auto sportowca wypadło z drogi, a na nagraniach zamieszczonych w sieci, możemy zobaczyć, że zostało ono bardzo poważnie uszkodzone.

A look at the car Tiger Woods was in. https://t.co/biSQfMW0sK pic.twitter.com/WubFojEGfi