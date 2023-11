Reklama

"The Voice of Poland" wraca na antenę TVP! Na kiedy zaplanowana jest emisja dziewiątej edycji muzycznego talent-show? Jak informuje portal wirtualnemedia.pl nowe odcinki programu będziemy mogli zobaczyć już po wakacjach - "The Voice of Poland" pojawi się w jesiennej ramówce stacji. Telewizja Publiczna organizuje już pierwsze castingi.

Kiedy pierwszy casting do "The Voice of Poland"?

Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl, pierwszy casting do 9. edycji "The Voice of Poland" odbędzie się już 18 maja w siedzibie Telewizji Publicznej przy ul. Woronicza w Warszawie. Kogo zobaczymy w najnowszej odsłonie muzycznego programu? Tego dowiemy się jesienią. Talent-show ma być pokazywane w soboty po godzinie 20:00.

Wciąż nie ogłoszono kto poprowadzi 9. odsłonę "The Voice of Poland" i kto zasiądzie w jury. Media plotkowały ostatnio, że w programie znów zobaczymy m.in. Patrycję Markowską. Czy to prawda? O tym z pewnością dowiemy się już wkrótce!

Będziecie oglądać 9. edycję "The Voice of Poland"?

Zobacz także: Margaret zostanie jurorką w "The Voice of Poland"?! Nam zdradziła, jaka jest prawda!

The Voice of Poland wraca na antenę TVP.

East News

Reklama

Muzyczne show pojawi się w jesiennej ramówce stacji.