Karolina Leszko znana jest już publiczności z programu "The Voice of Poland" oraz "Must be the music". Niedawno było o niej głośno, ponieważ zachwyciła samego Michaela Bublé, podczas jego koncertu w Krakowie. Gdy wychwycona z publiczności wokalistka zaczęła śpiewać przebój "When I Fall In Love", Kanadyjczykowi niemal odebrało mowę.

Karolina Leszko spróbuje swoich sił w programie "The Four. Bitwa o sławę". Marzy o duecie z Kubą Badachem:

Duet z Kubą już od dawna był na mojej liście marzeń, ale okazało się, że jest to trudniejsze niż zaśpiewanie z Michaelem. Uwielbiam Kubę i mam nadzieję, że teraz uda nam się spotkać razem na scenie - zdradziła

Wszystko jest możliwe! Myślicie, że ma szanse wygrać ten program?

Karolina Leszko zachwyciła Michaela Bublé, śpiewając jego przebój podczas jego koncertu w Krakowie, jesienią 2020 roku.

Czy Karolina Leszko zachwyci jury i wygra program "The Four. Bitwa o sławę"?

fot. Polsat / Krystian Szczęsny