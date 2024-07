Zespół The Chance w drugiej edycji "X-Factora" był prawdziwą sensacją. Dzięki ciężkiej pracy, głosom widzów, a także pomocy ze strony Czesława Mozila dotarł do finałowego odcinka. Dziewczyny jakiś czas temu wydały debiutancki singiel "Myśł i pieść" (zobacz). Kilka dni temu Agnieszka Latusek, Magda Adamiak i Monika Marcol opublikowały nową piosenkę "Chillout". Tekst i muzykę do utworu napisał finalista pierwszej edycji "The Voice" Mateusz Krautwurst.

Reklama