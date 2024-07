Cera mieszana (połączenie cery tłustej i suchej), to skóra, która wymaga najbardziej specjalistycznej pielęgnacji. Z jednej strony lubi się przetłuszczać (strefa T) z drugiej ma skłonność do przesuszania się (policzki). Problem ten dotyczy nie tylko młodych dziewcząt. Coraz więcej kobiet po 25. roku życia,wciąż zmaga się z uporczywościami tego typu cery.

W pielęgnacji tego typu cery najważniejsze jest to by uregulować czynności gruczołów łojowych, bez ingerencji w naturalną florę bakteryjną skóry. Wobec czego należy unikać tłustych kremów, a stosować te nawilżające, które regulują wydzielanie gruczołów łojowych. Dzięki temu skóra będzie odpowiednio odżywiona i nie będzie się świecić.

Na rynku dostępna jest masa produktów, które mają za zadanie walczyć z niedoskonałościami cery mieszanej, czyli: błyszczenie, skłonność do wągrów, zaskórników i wyprysków, rozszerzone i widoczne pory, skłonność do przesuszeń. Nasza redakcja postanowiła przetestować kremy do cery mieszanej i wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze z nich.

