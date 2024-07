Maja Bohosiewicz już wkrótce zostanie mamą po raz pierwszy. Popularna aktorka jest w zaawansowanej ciąży i chętnie dzieli się swoją radością na Instagramie. Na profilu gwiazdy pojawiają się kolejne fotki Mai z tego wspaniałego okresu, który już wkrótce będzie przeszłością. Spory brzuszek aktorki wskazuje, że jest to już ostatni etap ciąży. Gwiazda pochwaliła się swoim fanom uroczym selfie, na którym widzimy że figura Mai Bohosiewicz jest już naprawdę mocno zaokrąglona.

Robi się poważnie... - napisała na swoim profilu.

Maja Bohosiewicz przez całą ciążę jest bardzo aktywna fizycznie. Trenuje m.in. po okiem Ewy Chodakowskiej. I trzeba przyznać, że sport bardzo jej służy! Figura Mai prezentuje się znakomicie, a już po porodzie aktorka z pewnością nie będzie miała problemu, aby zrzucić "pociążowy" brzuszek. Na razie jej fani zachwycają się wyglądem przyszłej mamy. Nie możemy się z nimi nie zgodzić!

Kwitniesz, piękna:)! Cudnie wyglądasz. Śliczny, zgrabny brzuszek.

To jednak nie wszystko. W hashtagach do zdjęcia Maja Bohosiewicz zdradziła termin rozwiązania! Okazuje się, że pierwsze dziecko aktorki przyjdzie na świat już w czerwcu! Zatem do porodu zostały jedynie dwa miesiące!

Matka rodzi w czerwcu.

Maja wygląda w ciąży przepięknie, a my już nie możemy się doczekać pierwszych zdjęć maleństwa!

Maja Bohosiewicz pochwaliła się ciążowym brzuszkiem na Instagramie.

Aktorka w czerwcu urodzi swoje pierwsze dziecko.

My już nie możemy się doczekać pierwszych fotek maleństwa!