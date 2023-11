1 z 5

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło podczas konferencji ramówkowej TVP! Teresa Lipowska, wchodząc na czerwony dywan, upadła na kolana! Oczywiście od razu ktoś rzucił się na pomoc wielkiej aktorce, która natychmiast wróciła do pozowania i to z uśmiechem na ustach. Jej upadek wyglądał jednak bardzo groźnie! Zobaczcie sami!

Zobacz: Teresa Lipowska też zniknie z "M jak Miłość"?! To może być najbardziej spektakularne odejście w historii serialu