Ten kosmetyk z Rossmanna błyskawicznie odżywia usta i nadaje im połysk "wet look". Teraz jest przeceniony o ponad 50 proc. 

Jesienią na topie niezmiennie pozostają makijaże, które koncentrują się wokół świetlistego wykończenia i mokrego połysku. Możesz wykonać w tym stylu cały look, albo mocno rozświetlić jedynie cerę lub też powieki czy usta. Plusem produktów przeznaczonych do takich make up'ów jest to, że są w większości lekkie i często mają też właściwości pielęgnacyjne. Świetnym tego przykładem jest np. olejek do ust #thisiseverything marki NYX Professional Makeup, który warto upolować na trwającej obecnie promocji w Rossmannie za niecałe 14 zł.

Olejek w stylu wet look z Rossmanna

Olejek ma wygodną formę błyszczyka. Jego konsystencja jest lekka i co ważne nie klejąca. Produkt bardzo mocno nawilża usta, a przy tym nadaje im wyraźny, wilgotny połysk. Sprawia, że są bardzo miękkie i wydają się większe. Można aplikować go solo lub jako top na pomadkę. Błyszczyk występuje w kilku wariantach kolorystycznych, jednak każdy jest dość transparentny. Produkt został oceniony na 4,8 w pięciopunktowej skali na wizażu.

„Olejek odżywia usta w sekundę i może stuningować makijaż wykonany pomadką. Pięknie nawilża i nabłyszcza wargi. Ponadto nie lepi się i ma bardzo estetyczne opakowanie. Bomba!”

„Olejek spełnia swoje zadanie - mocno nawilża i rozświetla usta oraz super sprawdza się jako kuracja na noc. Ogromnym plusem jest to, że nie skleja skóry ust.”

„Olejek pięknie pachnie i ma bardzo wygodny aplikator. Doskonale nawilża nawet bardzo suche usta. Mocno je też nabłyszcza oraz nie skleja. Jest idealny do odżywienia skóry przed płynną matową pomadką” - komentują wizażanki.