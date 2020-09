Rossmann wyprzedaje hitowy podkład 30 proc. taniej! Działa jak Photoshop i maskuje wszystkie niedoskonałości

Wśród wszystkich kosmetyków do makijażu to podkład w głównej mierze wpływa na to jak prezentuje się cera. Z tego względu ważne jest, by dobrze radził sobie z niedoskonałościami, ale równocześnie wyglądał naturalnie i co istotne nie obciążał skóry oraz nie zapychał porów. Produktem, który świetnie pasuje do tego opisu jest fluid w musie Miracle Touch marki Mac Factor, którego cena jest teraz pomniejszona o ponad 30 procent i wynosi niecałe 47 zł.

Mat. prasowe

MAX FACOTR MIRACLE TOUCH NATURA 68.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Pielęgnujący podkład z Rossmanna z dobrym kryciem

Podkład Miracle Touch ma konsystencje dość gęstego musu. Można go nakładać zarówno pędzlem, jak i gąbeczką, a w awaryjnych sytuacjach nawet palcami. Świetnie kryje wszelkie niedoskonałości i wygładza cerę, ale nie daje przy tym uczucia ciężkości. Nie wysusza też skóry, co jest najprawdopodobniej zasługą pielęgnacyjnej formuły wzbogaconej o kwas hialuronowy. Produkt jest trwały i wytrzymuje na twarzy praktycznie przez cały dzień, choć po 6-8 godzinach może wymagać lekkich poprawek. Jego zaletą jest też SPF 30. Na wizażu został oceniony na 4/5.

„Numer 1! Zakrywa wszystko - cienie pod oczami, wypryski i przebarwienia. Idealnie stapia się ze skórą, w ogóle nie widać gdzie zaczyna się podkład, a gdzie kończy. Póki co mój faworyt i nie zamienię na żaden inny. Świetny zwłaszcza dla osób z problematyczną cerą.”

„Jest lekki, ale dobrze kryjący. Nie zapycha porów, idealnie wygładza zmarszczki oraz zakrywa niedoskonałości, a do tego nie daje efektu maski. Mimo, iż jego opakowanie wydaje się małe produkt jest bardzo wydajny.”

„Jakość podkładu jest bardzo dobra, a krycie perfekcyjne. Wytrzymuje na twarzy cały dzień i doskonale zakrywa niedoskonałości” - oceniają wizażanki.