Rossmann wyprzedaje hitowy korektor za 6 zł! Nie wchodzi w zmarszczki i nie obciąża skóry

Zamaskowanie zmęczenia i ukrycie niedoskonałości to podstawa podczas robienia makijażu. Nawet starannie wykonany "cut crease" czy wyraziste usta nie odwrócą uwagi od sińcy pod oczami. Wśród kosmetyków, które najlepiej radzą sobie z ukrywaniem za małej ilości snu i stresu jest m.in. korektor No More Dark Circles Lovely, który teraz na promocji w Rossmannie kosztuje 6,59 zł!

Korektor pod oczy z Rossmanna

Korektor No More Dark Circles ma lekką, dobrze kryjącą formułę dlatego świetnie maskuje cienie pod oczami, ale równocześnie nie obciąża delikatnej skóry. Jego krycie można budować, choć już niewielka ilość produktu wystarczy, by uzyskać efekt wypoczętego spojrzenia. Podczas aplikacji korektor nie wchodzi w zmarszczki, dobrze wtapia się w skórę oraz ją wygładza. Zawiera składniki pielęgnujące dlatego nie wysusza cery. Po przypudrowaniu utrzymuje się do momentu demakijażu i nie ciemnieje. Warto stosować go też jako bazę pod cienie. Na wizażu został oceniony na 4,2/5.

Mat. prasowe

„Korektora od Lovely używam głównie do zakrywania cieni pod oczami. Nie zbiera się w zmarszczkach i długo się utrzymuje. Wystarczy niewielka ilość aby zakryć wszystko na czym mi zależy, co przekłada się na to, że kosmetyk jest bardzo wydajny - starczył mi na około 3 miesiące. Jak dla mnie jest to jeden z lepszych, tańszych korektorów jakie używałam.”

„Korektor nadaje się typowo pod oczy z racji silnie nawilżającej formuły. Ma porządne krycie, ale jeśli dla kogoś byłoby ono niewystarczające, efekt da się dobudować. Delikatnie rozświetla i wygładza okolice pod oczami, nie wysuszając ani nie obciąża skóry. Świetnie sprawdza się także jako baza pod cienie do powiek. Jest to jeden z moich ulubionych korektorów.”

„Poznałam ten korektor dość niedawno i żałuję , że stało się to tak późno. Jego największym atutem jest niesamowite krycie. Już jedna warstwa zakrywa cienie pod oczami, niedoskonałości i blizny po nich. Kosmetyk bardzo ładnie łączy się z podkładem , nie warzy się i nie ciastkuje. Zdecydowanie jest wart uwagi” - oceniają wizażanki.