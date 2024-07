Patricia Kazadi po wielu latach zapowiedzi wydała w końcu w tym roku debiutancki album "Trip". Wokalistka promowała go już dwoma singlami i teledyskami, z czego jeden został nagrany w Los Angeles. Patricia regularnie też pojawia się na okładkach magazynów. Przypomnijmy: Kazadi chwali się płaskim brzuchem na okładce

Okazuje się, że gwiazda podczas pobytu w Hollywood zrealizowała nie jeden (zobacz: Kazadi nagrała klip do "Live A Little"), ale aż dwa klipy. Drugi teledysk został nagrany do utworu "Shake The World", który fani piosenkarki mogli usłyszeć podczas jej występu w wielkim finale "Top Model 3" w czerwcu i po raz kolejny jest to efektowna, wysokobudżetowa produkcja.

Co możemy zobaczyć w teledysku "Shake The World"? Sceneria klipu jest mroczna, zaś sama Patricia ma na sobie seksowne kreacje i oryginalny makijaż. Całość jednak przywołuje nam na myśl kilka zagranicznych produkcji, m.in. "Till the world ends" Britney Spears, "Maneater" Nelly Furtado, "Run The World (Girls)" Beyonce czy "Disturbia" Rihanny.

