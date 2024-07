Zakończyły się już nagrania 3. edycji "The Voice of Poland", a dzięki temu pracujący w nim artyści na spokojnie mogą realizować własne projekty. Edyta Górniak już kończy pracę nad nowym singlem, Maria Sadowska wchodzi do studia, a Marika właśnie wypuściła nowy teledysk.

Gwiazda znana jest z wysmakowanych produkcji i wpadających w ucho melodii. Nie inaczej jest tym razem, w klipie do utworu "Smoki". Projekt zrealizowano w ramach przedsięwzięcia "Letnia szkoła teledysków" Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster".

Ładny gest, dobra muzyka i piękna Marika. Czego chcieć więcej? :)

