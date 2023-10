Od kilku miesięcy jedną z najpopularniejszych par w show biznesie jest Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Skoczek narciarski i aktorka serialu "19 plus" tworzą związek od kilkunastu miesięcy, ale do tej pory nie opublikowali żadnego wspólnego zdjęcia! Ich relacja jest jednak bardzo poważna - sportowiec niedawno kupił nowy dom dla siebie i wybranki, coraz częściej mówi się o ich ślubnych planach. Co zaś wiadomo o młodszej o 11 lat Marcelinie? Jak zaczynała karierę? Co publikuje na swoim Instagramie? Zobaczcie nasz materiał filmowy!

