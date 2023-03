Na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się oświadczenie, w którym aktorka przekazała fanom, że na kilka dni przed kolejną odsłoną sztuki z jej udziałem, została poinformowana, że w niej nie wystąpi. Chodzi o spektakl "Ślub doskonały" w teatrze "Tu i teraz", w którym wcielała się w rolę Judy. W swoim oświadczeniu gwiazda przekazała, że po tym, jak została potraktowana, rezygnuje z gry w tym teatrze. Padają też bardzo mocne słowa na temat złego traktowania - Agnieszka Kaczorowska mówi m.in. o wykorzystywaniu, straszeniu i braku szacunku. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze. Nie ma na to mojej zgody, nie chcę w tym uczestniczyć i wiem, że nie jestem też pierwszą osobą, która została tak potraktowana. Mam dużo siły, aby mówić o tym głośno i przede wszystkim być z Wami szczera - mówiła na nagraniu udostępnionym na Instagramie. Agnieszka Kaczorowska odeszła z teatru: "Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze" W swoim długim oświadczeniu Agnieszka Kaczorowska poinformowała fanów o tym, że nie wystąpi w kolejnych spektaklach "Ślubu doskonałego", a powody tej decyzji producentki nie są jej znane. Gwiazda przyznała także, że to nie pierwsza taka sytuacja, kiedy na krótko przed sztuką, do której była całkowicie przygotowana, dowiaduje się, że nie wystąpi. - Kochani, ponieważ wielokrotnie zapraszałam Was na nasz spektakl "Ślub doskonały", informowałam Was o terminach, zachęcałam Was, by kupić bilety i przyjść zobaczyć nas, to czuję się w obowiązku poinformować was o czymś (...) Wiem, że są tu osoby, które nie mogą się doczekać naszego spotkania [...], natomiast ja, wczoraj, w środę, na trzy dni przed spektaklem, otrzymałam informację telefoniczną od pani producent teatru "Tu i Teraz", że ja nie zagram tych spektakli, zagra je -...