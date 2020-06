Te 3 trendy makijażowe to już przeszłość. Sprawdź, jak nie powinnaś się malować

Mimo, iż teoretycznie trendy makijażowe zmieniają się co sezon to część z nich i tak zostaje z nami na dłużej. W głównej mierze przyczyniają się do tego media społecznościowe i rozpowszechniany przez najbardziej popularne influencerki content. Niemniej jednak z czasem wszystko ulega zmianie i tendencje, które były na topie są całkowicie passe. Oto trzy, o których istnieniu najlepiej zapomnieć:

Brwi z Instagrama

Przesadnie wyrysowane, za ciemne i bardzo nienaturalne. Każda z nas dokładnie kojarzy ten rodzaj brwi z instagramowych zdjęć. Choć od początku ten trend budził wątpliwości pod kątem estetyki utrzymał się przez kilka lat. Obecnie w przypadku makijażu brwi najważniejsze jest zachowanie ich naturalnego charakteru. Nie muszą być idealnie regularne, a wręcz przeciwnie te niesforne w stylu „bushy” to prawdziwy hit. Pomada lub kredka powinny jedynie subtelnie podkreślać ich kontur, a nie nadawać im nowy kształt. Kluczowe są też mocno nastroszone, widoczne włoski, które zaczesane są do góry.

Mocny konturing

Ten trend zapoczątkowała Kim Kardashian (a właściwie jej makijażysta Mario Dedivanovic) w 2012 roku, kiedy dodała słynne selfie z wykonturowaną twarzą, na której makijaż nie był jeszcze rozblendowany. Wtedy hype na tego typu make up’owe wyszczuplanie pojawił się natychmiast. Bardzo jasne i ciemne korektory oraz pudry transparentne i bronzery zyskały na ogromnej popularności. Teraz jednak wracamy do delikatnie podkreślonych konturów twarzy. Bronzer coraz częściej zastępuje róż (draping), a ostre linie przecinające policzki nie mają już racji bytu.

Płaski mat

Pozbawiona blasku cera, przykryta ogromną ilością pudru to już przeszłość. Wyświecanie się skóry na czole, nosie czy brodzie to już nie problem, więc warto zakończyć walkę z naturalnie wydzielającym się sebum. Połysk sprawia, że twarz nie przypomina maski i wizualnie odmładza. Oczywiście delikatne zmatowienie cery w strefie T, by utrwalić podkład to nadal nie problem, ale ważne jest zachowanie umiaru.