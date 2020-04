Rozświetlą i nawilżą. Oto 8 kremów do twarzy i ciała, w których się zakochasz od pierwszego użycia!

Czas kwarantanny to idealny moment na zaopiekowanie się skórą naszej twarzy. Na co dzień jesteśmy mocno zabiegane i nie mamy na to czasu, dlatego tym bardziej teraz - wczesną wiosną - powinnyśmy skupić się na odbudowie naszej skóry i rozświetleniu cery, która może być jeszcze lekko szara. Poniżej przedstawiamy 8 topowych produktów, które po pierwsze odżywią waszą skórę. Po drugie, pięknie ją rozświetlą. Po trzecie, nie zrujnują waszego portfela. Na który z nich się zdecydujecie? My polecamy wam nie poprzestawać tylko na jednym!

1. Nivea, krem odżywczy na noc i na dzień. Każdy z nich kosztuje 21,99 zł

2. L`Oreal Paris, Code Luminize BB, krem BB rozświetlający.

3. OnlyBio, przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na dzień.

5. Bielenda, CC Body Perfector. To rozświetlający jedwab do ciała 10w1. Cena to ok 25,99 zł za 150 ml.

6. ZO® Skin Health ZO® SKIN HEALTH Ochrona przeciwsłoneczna, 327 zł za 45 ml. Chroni przed słońcem i idealnie nawilża!

7. Yasumi Glass Skin, Serum rozświetlające do twarzy z witaminą C (10%), 69 zł

8. YOSKINE, krem na dzień z nićmi z jedwabiu. Dostępny w drogeriach Douglas i na stronie internetowej Douglas.pl, 71,50 zł za 50 ml.