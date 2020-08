Te kosmetyki aż chce się zjeść! Oto 9 nowości, bez których nawet nie zaczynaj jesieni

Czas na kolejne podsumowanie kolejnych kosmetycznych nowości, które zawładnęły nasze serca w sierpniu. Jesteśmy tuż przed rozpoczęciem jesieni - z pewnością skóra większości z was wymaga w tym okresie szczególnej pielęgnacji. Postaw na maksymalne nawilżenie - twoja skóra już za kilka dni będzie tobie za to wdzięczna! Pamiętaj nie tylko o skórze, ale również o włosach. Poniżej zobacz, co przetestowałyśmy w sierpniu i które produkty możemy wam polecić z całego serca!

1. Nasz numer jeden to cukrowy peeling do ciała o zapachu (aż chciałoby się powiedzieć smaku!) pina colada. Propozycja od marki "By The Sky Girl" pachnie tak pięknie, że nie możemy się od niej oderwać! Słodkie drobinki zawarte w tym peelingu oczyszczą skórę twojego ciała, a kompilacja masła shea i mango z olejami z migdałów i kokosa cudownie ją wygładzi, nawilży i delikatnie natłuści. Cena to 69 złotych za opakowanie. Czy warty? Odpowiemy wam tak: 3xTAK!

2. Na naszej liście znalazła się kolejna przepięknie pachnąca propozycja od Bielendy. Tym razem polecamy wam przetestować kosmetyki z linii Bielenda Brazil Nut & Coconut Oil. W balsamach, masłach i peelingach zamknięto najskuteczniejsze składniki aktywne: olej kokosowy, olej z orzecha brazylijskiego, olej buriti i masło shea. Ta linia naturalnie zachwyca. Linia podzielona jest na dwie sublinie, których działanie skupia się na ożywaniu (Bielenda Brazil Nut) i nawilżaniu (Bielenda Coconut Oil).

Z tej serii z czystym sumieniem serca możemy wam polecić odżywczy balsam do ciała. Pięknie pachnie i bosko nawilża skórę - zakochałyśmy się! Kosztuje 24,99 zł.

3. Oczywiście to nie koniec! Co powiecie na owocowe żele pod prysznic od NIVEA? Ten o zapachu mango jest naszym numerem jeden! Opakowanie kosztuje 13,99 zł.

4. Hydrolat od Creamy to nasze kolejne cudo, odkryte zupełnie przypadkiem. Esencja HYDRO RICE to połączenie starannie dobranych składników aktywnych zapewniających podwójne działanie nawilżające. Jej bazę stanowi fermentowana woda ryżowa. Esencja intensywnie, długotrwale oraz głęboko nawilża. Zwiększa gładkość i miękkość skóry. Wzmacnia i chroni. Pozostawia na skórze poczucie komfortu i świeżości. Produkt idealny jako baza pielęgnacji!

5. W waszej letnio-jesiennej kosmetyczce powinna znaleźć się również woda micelarna marki Nuxe Bio nasiona Moringi. Kosztuje 82,99 zł i jest dostępna w Super-Pharm. Polecamy! Zdecydowanie!

6. A co jeśli nie zdążyłaś się opalić? Mamy dla ciebie gotową odpowiedź! Oto DAX SUN PRZYSPIESZACZ OPALANIA DO TWARZY I CIAŁA TURBO GOLD. Przyspieszacz zapewnia piękna opaliznę w ekspresowym czasie. Niezwykle lekka formuła zawiera Turbo SunTan Booster – aktywator opalania, który w połączeniu ze specjalnie dobranymi składnikami, tj. karmel i olej buriti bogaty w ß-karoten, przyspiesza proces powstawania opalenizny. Poprawia koloryt skóry i nadaje jej zdrowy wygląd, wyraźnie przedłużając efekt opalonej skóry. Kosztuje 19,99 zł.

7. Marka Yoskine to jeden z naszych faworytów, jeśli chodzi o kosmetyki dostępne na polskim rynku. Ostatnio miałyśmy okazję przetestować maskę Yoskine Sake na złotej tkaninie, która ma działanie liftingujące i rozświetlające. Nasączona 20 ml serum, bogatego w składniki inspirowane japońską sztuką pielęgnacji skóry, które błyskawicznie liftinguja skórę i przywracają młodzieńczą linię owalu twarzy. Sprawiaja, że zmarszczki są rozprasowane, a skóra nabiera gładkości oraz wyglądu pełnego energii. Kosztuje tylko 11,99 zł i z całego serca ją polecamy!

8. Mamy dla was coś, co kojarzy się z jedynie z dziecięcymi kosmetykami. Olejki pod prysznic Bambino tak naprawdę są stworzone dla całej rodziny - my jesteśmy uzależnieni zwłaszcza od tego o zapachu moreli! Cena za 400 ml to 19,99 zł.

9. Nie zapominaj też o włosach! Beautanicals to nowa linia marki Oriflame. Testom poddałyśmy szampon właśnie z tej linii. Dzięki naturalnej recepturze, zawierającej wyciąg ze szwedzkiego wiciokrzewu oraz niezbędne minerały, włosy zostaną zregenerowane i odżywione. W sam raz po lecie! Szampon kosztuje 24,99 zł.