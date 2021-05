Te gwiazdy miały problemy z rzuceniem palenia. Teraz wybrały vaping - co to takiego?

E-papierosy są częstym środkiem wykorzystywanym w nikotynowej terapii zastępczej. Zaspokajają głód nikotynowy, pozwalając na zrezygnowanie z palenia tradycyjnych papierosów zawierających substancje rakotwórcze. E-papieros jest niepalnym, nowoczesnym urządzeniem elektronicznym. Umożliwia on zrezygnowanie z palenia tytoniu i zastąpienie go inhalacją oczyszczonej nikotyny. Niewątpliwą zaletą papierosów elektronicznych w porównaniu z tradycyjnymi jest brak smolistych substancji o działaniu rakotwórczym. E-papieros jako środek na nikotynowy nałóg E-papierosy zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Zdaniem specjalistów są one skutecznym sposobem na rzucenie palenia , zwłaszcza dla osób, które nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez codziennych rytuałów związanych z tym nałogiem. Po elektroniczne papierosy sięgają również osoby, które chcą rozstać się z paleniem, a inne metody nikotynowej terapii zastępczej, takie jak: gumy do żucia, plastry, inhalatory, okazały się nieskuteczne. Uważa się, że e-papierosy są środkiem na dwa typy uzależnienia od nikotyny, czyli uzależnienie fizyczne i psychiczne. To drugie odnosi się do wszystkiego, co bezpośrednio wiąże się z paleniem, a więc: otwieranie paczki, wyjmowanie papierosa, zapalanie go, wdychanie i wydychanie dymu oraz samo zajmowanie rąk i trzymanie papierosa w dłoniach. E-papieros nałogowemu palaczowi pozwala na: zaspokojenie głodu nikotynowego, dalsze praktykowanie rytuałów związanych z paleniem. Ponadto, e-papierosy imitują dym oraz smakują jak zwykłe papierosy. Ich zaletą dla wielu palaczy jest możliwość zakupu liquidów (olejków) o różnych smakach. E-papieros - czy jest szkodliwy? Tradycyjne papierosy zawierają bardzo dużą ilość związków chemicznych, w tym...