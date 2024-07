Wielka społeczna kampania Music For Life ruszyła! Akcja powstała z myślą o wszystkich, którzy kochają muzykę i chcą pomagać. Poprzez specjalnie stworzoną platformę internetową musicforlife.pl od 18 czerwca możesz oddać swój głos na ulubiony utwór i jednocześnie jednym kliknięciem pomóc dzieciom z problemami układu słuchu. Co więcej każdy z Was również może zgłosić własną piosenkę na stronie musicforlife.pl.

W akcji wzięli udział m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Halina Mlynkova, Katarzyna Cerekwicka, Zespół ROAN i wiele, wiele innych. Ambasadorami Music for Life zostali: Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska i Piotr Kupicha.

Organizatorem muzycznego konkursu jest Fundacja Orimari, a patronat medyczny objęło Centrum Zdrowia Dziecka. Wykonawca, który zbierze największą ilość głosów od internautów otrzyma nagrodę 20.000 zł. Dla głosujących również przewidziane są atrakcyjne nagrody. Finał akcji odbędzie się w październiku 2012 roku.