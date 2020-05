Burza po zdjęciach brzucha Ani Lewandowskiej! Tatiana Okupnik komentuje: "To nie jest norma"! Powiedziała dużo więcej 

Tatiana Okupnik zamieściła na swoim Instagramie nagranie, w którym postanowiła (jak przyznaje) po raz pierwszy zabrać głos w sprawie wyglądu kobiet po porodzie. W sieci od kilku dni trwa gorąca dyskusja internautów po tym jak Ania Lewandowska opublikowała zdjęcie swojego brzucha zaledwie 17 dni po porodzie. Jedni uważają to za odwagę i motywację dla innych, drudzy twierdzą, że takie fotografie mogą doprowadzać inne młode dziewczyny do depresji. Teraz głos zabrała Tatiana Okupnik, która ma za sobą naprawdę trudne porody i powroty do formy. Zobaczcie co powiedziała gwiazda.

Tatiana Okupnik o zdjęciach brzucha Ani Lewandowskiej po porodzie Laury

Tatiana Okupnik w Dzień Matki opublikowała poruszający wpis dotyczący jej stanu po porodzie. Gwiazda zmagała się z ogromną opuchlizną całego ciała i był to naprawdę bardzo trudny czas dla wokalistki. Jak sama przyznała, pomimo upływu czasu, w dalszym ciągu walczy o powrót do formy.

Zupełnie inaczej wygląda to u Ani Lewandowskiej, która zaledwie 17 dni po porodzie, pochwaliła się swoim brzuszkiem po urodzeniu dziecka.

Zdjęcie wywołało skrajne emocje wśród internautów. Jedni twierdzą, że swoją postawą Ania motywuje innych do pracy nad sobą, drudzy zaś obawiają się, że zwłaszcza młode mamy mogą nabawić się kompleksów.

Tatiana Okupnik postanowiła odnieść się do wpisu Ani Lewandowskiej.

W Internecie zawrzało, w komentarzach od was również. Pytacie, czy widziałam już zdjęcie brzucha Ani Lewandowskiej i czy nie myślę, że takie zdjęcia wywołują kompleksy u innych kobiet albo mogą spowodować nawet ich depresję. Pierwszy raz odpowiem na coś takiego. Po pierwsze uważam, że to, co robi Ania jest cudowne, nie tylko motywuje dziewczyny, podkreśla rolę sportu i diety w naszym życiu i zgadzam się z nią w 100 procentach. Po drugie pokazała nam swoją prawdę i miała do tego pełne prawo, pokazuje nam, że tak może być. Ale skoro mamy Dzień Mamy, to warto byłoby zacząć mówić głośno, że nie ma jednego modelu mamy, macierzyństwa, wszystkie jesteśmy różne i ja postanowiłam zamieścić moje zdjęcia, moją prawdę - powiedziała Tatiana Okupnik odwołując się do zdjęć swoich opuchniętych nóg po porodzie, które gwiazda zamieściła na Instagramie.

W dalszej części swojej wypowiedzi gwiazda stwierdziła, że taki powrót do formy, jak w przypadku Ani, nie jest normą, a jedynie pojedynczym przypadkiem.

Wiem, że jest masa dziewczyn, które nie dojdą do siebie tak szybko jak Ania. Wiem, że Ania się nie obrazi, jak powiem, że takie macierzyństwo w stylu glamour, że dziewczyna szybko dochodzi do siebie i wygląda jak milion dolarów, zdarza się rzadko. Większość kobiet będzie dochodziła do siebie dłużej. Nie chciałabym, żeby takie zdjęcia powodowały, że niektórzy będą przeświadczeni, że to jest norma. To nie jest norma, to są pojedyncze przypadki.

Tatiana Okupnik podkreśliła także, że pomimo zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w okresie ciąży, z przyczyn niezależnych od niej, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Każda kobieta powinna o tym pamiętać i skupić się na swoim zdrowiu! Każdy poród jest inny i nie należy nigdy się do nikogo porównywać.

Jak oceniacie słowa Tatiany Okupnik? Doceniacie jej szczerość? Zobaczcie całe nagranie gwiazdy.

