Decyzja Polsatu o zawieszeniu "Tańca z gwiazdami" zszokowała fanów, gwiazdy, jak i samych jurorów. Okazuje się, że do końca zarówno jurorzy, jak i gwiazdy nie wiedzieli, co będzie z tą edycją - dopiero słowa Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut rozjaśniły wszystkim sytuację. Co prawda, część uczestników popiera decyzję o zawieszeniu "Tańca z gwiazdami", w tym Julia Wieniawa (Julia Wieniawa przerażona koronawirusem: "Ludzie, to poważna sprawa, nie bagatelizujcie tego!"), ale i tak wszyscy nie ukrywają swoich emocji. W tym gronie jest Iwona Pavlović.

(...) Trwały rozmowy. Sami byliśmy ciekawi, jaka będzie decyzja i co się będzie działo (...) W chwili kiedy Krzysiu Ibisz ogłosił, że to jest ostatni odcinek, dowiedzieliśmy się też my wszyscy. Trochę nas to ścięło, ale to jest taki smutek związany z emocjami. Smutek, że się skończył "Taniec z gwiazdami", ale też smutek z tego powodu, że sprawa jest poważna (...) - powiedziała w rozmowie z Party.pl Iwona Pavlović.

"Taniec z gwiazdami" się zakończył, ale produkcja zadecydowała, że ta edycja będzie kontynuowana jesienią. Czy Iwona Pavlović pojawi się w jury, choć wiadomo że każda z gwiazd i każdy z jurorów ma napięty grafik w tym roku, jak i w następnych? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

To bardzo smutna decyzja, ale najważniejsze teraz jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników, prowadzących, jurorów i całej produkcji "Tańca z gwiazdami".