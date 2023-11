1 z 5

Wiosenna ramówka telewizji Polsat zapowiada się wyjątkowo gorąco. Już wiemy, że zobaczymy 13. sezon "Przyjaciółek", który wystartuje w marcu, a teraz stacja właśnie zdradziła, że planuje 9. edycję "Tańca z Gwiazdami"! Ale to nie wszystko, bo wyjawiła także nazwisko pierwszego uczestnika. Okazuje się, że to mężczyzna i to gwiazdor filmu "Kogel Mogel", który niebawem trafi na ekrany kin. Jesteście ciekawi, kogo będzie można podziwiać na parkiecie? Zobaczcie na kolejnej stronie galerii!

