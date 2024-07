Autorem tekstu jest Jason Orange. Piosenka traktuje o nieco schizofrenicznej dziewczynie, mieszkającej w Camden Town, dzielnicy Londynu, gdzie swój dom ma także Amy i toczy życie w nieustającym blasku fleszy. Tekst brzmi: "All this noise and all these lights, All this talking through the night. All this expectation now it’s making me neurotic. Tell me have I seen your face before? How did it come to this? How did it ever come to this? Have you turned on your TV? Have you seen reality?”. W wolnym tłumaczeniu oznacza to: "Cały ten zgiełk i światła, te nocne rozmowy, te wszystkie oczekiwania, to wszystko sprawia, że staję się znerwicowana. Czy widziałam kiedyś twoja twarz? Jak do tego wszystkiego doszło? Czy włączyłaś telewizję, czy widzisz rzeczywistość?

Reklama

Nie wiadomo co na takie nawiązywanie do jej życia sama zainteresowana. Podobno jest w coraz gorszym stanie, a przez wychudzenie wygląda jak śmierć. Być może jest w tak złym stanie, że nawet nie wie nic o piosence. Tymczasem Take That ze swoją najnowszą płytą, która zawiera utwór o Amy, zatytułowany "How did it come to this", rusza niedługo w trasę koncertowa o tym samym tytule co płyta - "Circus".