Taka miłość się nie zdarza! Historia miłości Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

Taka miłość to prawdziwy dar od losu. Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska w tym roku obchodziliby już 32. rocznicę ślubu. Doczekali się aż piątki wspaniałych dzieci: Antoniego, Julii, Marceliny, Ksawerego i Jana. Niestety nagła śmierć aktora pogrążyła rodzinę w żałobie.

Jak wyglądała historia ich niesamowitej miłości?

Historia miłości Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego

Paweł Królikowski poznał swoją żonę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską w czasach, kiedy zdawał egzaminy do wrocławskiej szkoły aktorskiej. Miał wówczas 21 lat, ona zaledwie 18. To była miłość od pierwszego wejrzenia!

Kiedy zobaczyłem Małgośkę po raz pierwszy, była wiosna, pachniały magnolie. Pomyślałem: To na nią właśnie czekałem. I zacząłem ją podrywać - mówił Paweł Królikowski w wywiadzie dla "Gali".

Aktor doskonale pamiętał pierwsze spotkania z Małgorzatą. Okazało się, że zdobycie jej serca wcale nie było takie proste:

Pamiętam wszystkie randki z moją żoną. (...) ja przystojny nie byłem i musiałem zabiegać o tę pierwszą randkę wielokrotnie. A jak już się spotkaliśmy, to mi się wydawało, że to randka, a tak naprawdę ta pierwsza właściwa była dopiero po jakimś czasie - powiedział w wywiadzie dla "Faktu".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspominała również zabawną sytuację, kiedy Paweł Królikowski zaczepił ją w... autobusie:

Pamiętam kilka takich randek. Byliśmy razem w szkole i razem chodziliśmy na zajęcia. Był taki przedmiot „elementarne zadania aktorskie”. Profesor kazał nam pójść do zoo obserwować zwierzęta. My z Pawłem wybraliśmy się tam razem i to była nasza pierwsza randka. Obserwowaliśmy małpy w klatkach i inne zwierzęta, a potem musieliśmy to na scenie wykorzystać. A jeszcze wcześniej pamiętam, że Paweł zaczepił mnie w autobusie. Podszedł do mnie i zapytał, czy możemy razem jechać. Nie wiedziałam o co mu chodzi, bo był bardzo dużym bajerancikiem. Odpowiedziałam: „Z Tobą?!” (śmiech). Do dziś czasami mi to wypomina - mówiła w wywiadzie dla "Faktu".

Paweł Królikowski od zawsze wyróżniał się dystansem do świata. Małgorzata mówiła, że ujął ją serdecznością i ciepłem, potrafił być przyjacielem, ale początkowo nie myślała o nim jak o przyszłym mężu. Z kolei aktor na pytanie skąd wiedział, że to miłość odpowiadał:

Powiem tak: gdybym nie wiedział, że mam szansę, to bym po prostu nie inwestował.

Małgorzata Królikowska zdradziła również kilka sposobów Pawła na zabieganie o jej względy:

Paweł zabiegał o mnie niekonwencjonalnie, na przykład przynosił mi... spodnie do cerowania. Ale także pisał dla mnie wiersze.

Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska zdecydowali się zbudować wspólną przyszłość. Wzięli ślub w 1988 roku w Łodzi. Kilka miesięcy później urodził się ich pierwszy syn Antoni. W późniejszym czasie doczekali się jeszcze czworga dzieci: Jana, Ksawerego, Julii oraz Marceliny.

Tworzyli zgodne małżeństwo, ale nigdy nie ukrywali, że ich wybuchowe charaktery dawały o sobie znać:

Sytuacje konfliktowe zdarzają się dosyć często. Zdarza mi się ucieczka z domu i obejście go 8 razy w kółko, potem głęboki oddech i powrót. Prawie tak jak Dulski, który czmychał i obchodził Kopiec Kościuszki - powiedział w wywiadzie dla "Gali".

My z Pawłem w ogóle nie uznajemy cichych dni. Oczywiście się awanturujemy i kłótnie są, bo jesteśmy typem włoskiej rodziny. Ale bardzo szybko te kłótnie mijają - dodała Małgorzata.

Żona Pawła Królikowskiego wspominała zarówno te dobre, jak i trudne momenty w małżeństwie. Przyznała jednak, że nigdy nie miała momentu zwątpienia:

Były bardzo trudne chwile. Bez propozycji zawodowych, ale za to z rachunkami do zapłacenia. I dziećmi, wobec których trzeba było trzymać pion. Ale zawsze wiedziałam, że nasz związek warto ratować, że to mężczyzna, o którego warto walczyć. Mocny, bo utalentowany. I słaby, jak to facet. Ale to ojciec moich pięciorga dzieci - mówiła w wywiadzie dla "Gali".

Co Paweł Królikowski cenił w żonie i co uważał za sukces długoletniego stażu w małżeństwie?

Żona ma mocniejszy charakter. Prawda jest też taka, że nie wystawiam ani jej, ani sobie ocen w tym związku. Bo w życiu nie można być jednocześnie własnym sędzią, adwokatem, prokuratorem i podsądnym. Trzeba być, trzeba żyć. (...) Z myślą o Małgośce napisałem niejedną piosenkę o miłości: „Dziewczynie ze skrzypcami/ spojrzeniem tylko wyśpiewam/ wzroku flażoletami/ transkrypcję słów na temat./ Ten zapisany w nutach/ niezrozumiały dla słów/ który wyraźnie brzmi w uszach/ bo masz absolutny słuch/. Da capo senza fine ma śpiewać chłopak dziewczynie.” I ja jej śpiewam bez końca, czyli „da capo senza fine” - mówił w "Gali".

Cztery lata temu u Pawła Królikowskiego wykryto tętniaka mózgu. Przeszedł wtedy operację i udało mu się wrócić do zdrowia. 20 grudnia 2019 roku ponownie trafił do szpitala i przeszedł operację. Niestety, nie udało mu się pokonać choroby, ale nawet w jej obliczu nie tracił pogody ducha. Nawet w ostatnim swoim wywiadzie nie skupiał się na chorobie. Opowiadał za to o nieocenionym wsparciu, które nieustannie otrzymywał od małżonki.

Wszystko zawdzięczam mojej żonie. Małgosia niesamowicie mnie wspiera, ale również ogromną pomoc mam ze strony rodziny - mówił w rozmowie z "Faktem".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska czuwała przy mężu do samego końca. Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w warszawskim szpitalu w wyniku długiej walki z chorobą.

