Kto by pomyślał, że po 17 latach od rozpadu grupy Spice Girls po raz kolejny usłyszymy w ich wykonaniu dwa największe przeboje na żywo? Podczas zakończenia Olimpiady dziewczyny dały czadu i znów błyszczały jak za czasów świetności. Chociaż solowo nie powtórzyły wyczynów sprzed lat to może właśnie dlatego wspólny powrót na scenę był łatwiejszy? Podobno tylko Victoria nie do końca była przekonana.

Na swoje profile na Twitterze i Facebooku Emma, Geri, Mel B, Melanie C i Victoria dodały zdjęcia zrobione zaraz po występie w Londynie. Spicetki oczywiście dziękowały sobie za wspaniały czas i pracę włożoną w występ. A bawiły się tak: