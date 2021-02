Jak dziś wygląda Jacek Rozenek? Uśmiechnięty, odprężony i... odmieniony! Zobaczcie zdjęcia

Jacek Rozenek pojawił się na planie programu "Moon talk” na antenie Active Family. Aktor, który w 2019 roku przeszedł udar i długo walczył o powrót do zdrowia, dziś wygląda zupełnie inaczej! Jak wynika ze zdjęć, Rozenek jest w dobrej formie, uśmiechnięty i już cieszy się na kolejne projekty. To, co zwraca jednak szczególną uwagę, to jego wygląd.

Jacek Rozenek przeszedł dużą metamorfozę

Jacek Rozenek w maju 2019 roku przeszedł udar mózgu i mimo szybkiej pomocy niedługo potem media obiegły zdjęcia aktora na wózku inwalidzkim. Po wielu miesiącach walki, rehabilitacji i ćwiczeń gwiazdor "Barw szczęścia" powoli wracał do zdrowia, ale nie było to łatwe.

Intelektualnie czuję się w pełni sprawny, czytam książki, nie odczuwam żadnych ograniczeń. Denerwuję się jednak, gdy zaczynam mówić, ponieważ mowa czasami nie nadąża za myślami. Ale na pewno nie jestem niepełnosprawny (...). Czasami denerwuje mnie to, że ktoś narzuca mi się z pomocą. Bo jest mi to niepotrzebne. Mój stan nie jest ciężki i jestem niezależny od ludzi. Trochę opada mi ręka - nie jest jeszcze tak sprawna, jak powinna być - ale pracuję nad nią - powiedział Jacek w rozmowie z "Twoim Imperium" .

W powrocie do zdrowia Jackowi Rozenkowi pomagali przyjaciele, m.in Adrianna Biedrzyńska oraz najbliższa rodzina. Okazało się, że w pomoc dla byłego męża mocno zaangażowała się również Małgorzata Rozenek-Majdan, w końcu para wiele lat była małżeństwem i mają razem dwóch synów.

Po tym jak stan zdrowia aktora poprawił się, wrócił do serialu "Barwy szczęścia", ale pojawia się w nim zdecydowanie rzadziej. Teraz Jacek Rozenek, po ponad roku od dramatycznej walki o swoje życie, pojawił się w programie "Moon talk" w Active Family. Aktor w czasie nagrań wyglądał na szczęśliwego, a uśmiech nie schodził z jego twarzy. Gwiazdor zdradził, że niebawem odbędzie się premiera sztuki z jego udziałem, widać, że cieszy się z realizacji kolejnych projektów.

Jednak uwagę zwraca wygląd Jacka Rozenka! Widać, że aktor wygląda nieco inaczej niż jeszcze rok temu. Sami spójrzcie...

fot. AKPA

fot. AKPA

Tak aktor wyglądał przed udarem.