Tak naprawdę wygląda test na koronawirusa! Zdradza trener polskich piłkarzy

Koronawirus opanowuje świat, w tym Polskę - na godzinę 16.30 w Polsce zdiagnozowano 93 przypadki zakażeń koronawirusem, 2 osoby zmarły, coraz więcej osób objętych jest kwarantanną. Liczby te stale rosną, dlatego też szkoły, żłobki, przedszkola, kina, baseny, hale sportowe zostały zamknięte, a restauracje mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. W Polsce do tej pory przeprowadzono ponad 4 tysiące badań na obecność koronawirusa. Jak wygląda takie badanie? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Czesław Michniewicz, trener reprezentacji Polski do lat 21, który po powrocie z Włoch poddał się testowi, co zrelacjonował na swoim Twitterze.

Test na koronawirusa - jak wygląda badanie krok po kroku?

Czesław Michniewicz poddał się badaniu na obecność koronawirusa. Jego przypadek kwalifikował się na wykonanie badania, ponieważ Michniewicz wrócił właśnie z Włoch i uskarżał się na kaszel, chociaż nie miał gorączki:

Wróciłem z Włoch, skontaktowałem się z sanepidem, bo miałem kaszel, nie miałem gorączki. Odesłali mnie na badania w szpitalu zakaźnym w Gdyni. Przeprowadzili badania, trwało to około sześć godzin, nie mogłem opuszczać szpitala. Wynik ujemny, wszystko sprawnie, to działa! - napisał Michniewicz na Twitterze.

Tak wyglądało oczekiwanie na wynik testu na „koronawirus” w Szpitalu Medycyny Tropikalnej na Redłowie w Gdyni pic.twitter.com/PSz4gN9m28 — Czesław Michniewicz (@czesmich) March 13, 2020

Badanie na obecność koronawirusa trwa aż tyle czasu (od kilku do nawet 18 godzin), ponieważ aby go wykryć, należy przeprowadzić wieloetapowe badanie molekularne, na próbce, którą najczęściej jest wymaz z jamy nosowo-gardłowej.

Jak bardzo wiarygodny jest wyniki z takiego testu? Okazuje się, że czułość testów molekularnych wynosi ponad 99 procent.

