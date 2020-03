Jak Martyna Kondratowicz z "Hotelu Paradise" wyglądała przed operacjami? Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Martyna Kondratowicz z "Hotelu Paradise" jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek reality show. O jej relacji z Adamem było głośno w ostatnich odcinkach, ale ostatecznie mężczyzna porzucił blondynkę i stwierdził, że coś czuje do Violi, za co spotkała go ogromna krytyka w sieci. Tymczasem Martyna może liczyć na wsparcie swoich fanów w mediach społecznościowych, którzy uważają, że z tej trudnej sytuacji wyszła z klasą. Podziwiają też jej subtelną urodę.

- Piękna, skromna, poukładana dziewczyna - mega mi zaimponowałaś w Hotelu Paradise tym, że w każdej sytuacji trzymasz klasę mimo że każda inna osoba dawno by wybuchła - Jesteś najpiękniejszą dziewczyną w Hotelu Paradise - Czarujący ten uśmiech 😍 oczywiście, że uśmiechnięta kobieta to szczęśliwa kobieta - czytamy w komentarzach.

A jak wyglądała Martyna Kondratowicz przed operacjami plastycznymi?

Martyna Kondratowicz z "Hotel Paradise" przed operacjami plastycznymi!

Martyna Kondratowicz ma 23 lata i z wykształcenia jest elektroradiologiem. Pracowała już jako reporterka, a potem poświęciła się modelingowi. Na koncie ma sesję okładkową dla "Playboya". Dziewczyna nie ukrywa, że korzysta z medycyny estetycznej i oprócz powiększonych ust zdecydowała się również na implanty piersi. A jak wyglądała Martyna dwa lata temu?

Okazuje się, że była dużo bardziej naturalną, piękną dziewczyną, która bez operacji wyglądała doskonale. Jednak celebrytka poszła w stronę innego kanonu piękna i zdecydowała się na spore zmiany w swoim wyglądzie.

Tylko spójrzcie na zdjęcie zdjęcie Martyny zanim zdecydowała się na operację plastyczne!

Instagram

Martyna Kondratowicz była naturalną i piękną blondynką

Instagram

Obecnie modelka zdecydowanie stawia na inny kanon piękna i zdecydowała się zoperować biust i powiększyć usta