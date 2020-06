Już we wrześniu 2020 zobaczymy pierwsze odcinki kontynuacji "BrzydUli"! Przed nami aż 180 nowych odcinków! Minęło 10 lat od momentu, w którym przestaliśmy śledzić losy bohaterów. Co się zmieniło w ich życiu i przede wszystkim jak będą wyglądać? Wiemy już, jak będzie wyglądała postać Uli Cieplak oraz Violetty Kubasińskiej. A co z Pauliną Febo, przepiękną partnerką Marka Dobrzańskiego? Maja Hisch pokazała zdjęcia z metamorfozy swojej postaci. Zobaczcie, jak będzie wyglądała.

Zobacz także: Co wydarzy się w kontynuacji "BrzydUli"? Julia Kamińska i Filip Bobek zdradzili bardzo ważny wątek

"BrzydUla 2": Maja Hirsch pokazała jak zmieniła się Paulina Febo po 10 latach

Tej premiery nie mogą się doczekać nie tylko fani serialu " BrzydUla" ale również sami aktorzy. Maja Hirsch również pokazała na swoim Instagramie zdjęcia z przygotowań do planu zdjęciowego kontynuacji przygód Uli Cieplak oraz pracowników firmy Febo-Dobrzański. Jak będzie wyglądała serialowa Paulina Febo grana przez Maję Hirsch? Okazuje się, że również przejdzie niezłą metamorfozę!

Dziś „świrowałyśmy jarząbka”w makeuproomie, żeby z sensem🤣🤪stworzyć Paulinę Febo po 10 latach od pierwszej serii serialu „Brzydula”,oprócz tego wymieniłyśmy się kilkoma informacjami co u nas i na jakim żywieniu każda z nas jest🤣 Typowe damskie pogaduszki. (...) W międzyczasie spotkałam również @katemzielinska a także @paulinakondrak i rozmawiałyśmy o tym, czy się już „posypałyśmy”czy jeszcze chwila🤣 Aha...w międzyczasie #kasialewinska zdjęła ze mnie miarę i okazało się jednak, że to nie to co 10 lat temu🤣No dobra! To wszystko już wiecie!!! Mam nadzieję, że szanowni koledzy nie zabiją mnie, że wypaplałam imponderabilia dzisiejszego spotkania. Fajnie było, to chciałam napisać:))❤️

Na zdjęciu, które Maja dodała na Instagramie widać, że serialowa Paulina po 10 latach wciąż będzie elegancka i wyrafinowana, ale postawi na odważną, krótką fryzurę! Jak Wam się podoba Paulina w ostrzejszym wydaniu? A może to jeszcze nie koniec metamorfoz? Już nie możemy się doczekać aż zobaczymy to na ekranie!

Zobacz także: Violetta Kubasińska z "BrzydUli" powraca w najlepszym wydaniu! Małgorzata Socha pokazała, jak będzie wyglądała jej postać po 10 latach

Paulina Febo wraca do gry! Tak będzie wyglądała postać Mai Hirsch w "BrzydUli 2". Aktorka pokazała zdjęcie z przygotowań do planu serialu.

Tęskniliście za wyrachowaną partnerką Marka Dobrzańskiego, Pauliną Febo z "BrzydUli"?