Niedawno odbyła się premiera książki "Tajemnice kadry" Sebastiana Staszewskiego. Można w niej przeczytać wiele historii związanych z piłkarzami polskiej reprezentacji i Adamem Nawałką. Nie brakuje smaczków o Robercie Lewandowskim, tajemnic z szatni czy historii o konfliktach między piłkarzami. Przy okazji premiery książki wyszedł na jaw konflikt między Grzegorzem Krychowiakiem, a Kamilem Glikiem. Czy wiedzieliście, że panowie się nie lubią?

Z książki "Tajemnice kadry" dowiadujemy się, że podczas meczu towarzyskiego Polska-Litwa w Krakowie doszło do ostrej wymiany zdań między piłkarzami.

"Już w trakcie pierwszej połowy doszło do utarczek między dwoma samcami alfa. Krychowiak niewybrednie skrytykował błędy w ustawieniu Glika. Kiedy piłkarze weszli do szatni, obrońca naskoczył na upominającego go "Krychę".

- Weź, ku...a, zamknij mordę! - krzyknął Glik.

- To zacznij, ku...a, grać! - odparował Krychowiak.

Zamiast dyskutować, piłkarze postanowili użyć pięści. Na czas rozdzielili ich koledzy z drużyny. Na drugą połowę tamtego meczu Glik już nie wyszedł, został zmieniony przez Bartosza Salamona. Krychowiak murawę opuścił pół godziny później".