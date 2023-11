O filmie Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" zrobiło się naprawdę głośno! Po wielu miesiącach prac nad dokumentem o problemie pedofilii w polskim kościele dziennikarz i jego brat Marek Sekielski opublikowali w sieci wstrząsający film o ofiarach i ich oprawcach. "Tylko nie mów nikomu" bije rekordy popularności - film ma już ponad 7,5 mln wyświetleń! Dokument znanego dziennikarza wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Swoimi wrażeniami podzielił się już m.in. Szymon Hołownia. Publicysta, związany z Kościołem Katolickim, w bardzo mocnych słowach skomentował to, co zobaczył w filmie Sekielskiego.

Szymon Hołownia wstrząśnięty filmem Tomasza Sekielskiego

Szymon Hołownia już na początku swojego wpisu na Facebooku przyznaje, że już po ponad połowie filmu musiał przerwać oglądanie. Dziennikarz nie ukrywa, że był zszokowany historią ofiar księży i tym, jak duchowni próbowali ukrywać mroczne tajemnice swoich kolegów.

Obejrzałem ponad połowę filmu Tomka Sekielskiego, gdzieś do księdza Cybuli. Więcej na razie nie dam rady, bo zwyczajnie rzygać mi się chce. Obejrzę do końca na pewno. Z szacunku dla ofiar, którym ci księża połamali życie, doprowadzili do prób samobójczych, późniejszego rozpadu małżeństw, anoreksji, zaburzeń osobowości. Najlepszym komentarzem do tego filmu mogą być wczorajsze słowa Franciszka: „Pewnego dnia Duch Święty przewróci kopniakiem stolik i trzeba będzie zaczynać wszystko od początku”. Przestępcy i ich instytucjonalni poplecznicy: ich biskupi, proboszczowie, koledzy, odpowiadają dziś za każdy z tych dramatów. I w równej mierze - skoro ich kryli - za sprawców- zaczyna swój wpis Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia głośno krytykuje duchownych, którzy przez wiele lat udawali, że problem pedofilii w polskim kościele nie istnieje.

To oczywiste, że ja ani przez ten film z Kościoła nie odejdę, ani nie będę go mniej kochał. Bo to mój dom. I właśnie to daje mi prawo do gniewu i do stanowczego domagania się od zarządzających jego instytucjonalnym wymiarem, by wreszcie posprzątali ten syf i przestali chrzanić (by nie powiedzieć mocniej) o tym, że Sekielski jest stronniczy, albo że - w tym zdaje się są zgodni z niektórymi politykami - „idzie atak na Kościół”. Atak na Kościół to szedł wtedy, moi nieogarnięci współbracia, gdy ci księża gwałcili tych chłopców i dziewczynki na naszych (bo one są nasze, nie księży) plebaniach, wtedy był atak na Kościół- napisał Szymon Hołownia.

Wpis Szymona Hołowni mocno oburzył Manuelę Gretkowską! Znana pisarka ostro podsumowała reakcję publicysty.

Woody Allen polskiego katolicyzmu - Szymon Hołownia, komentując wstrząsający dokument „Tylko nie mów nikomu” opowiedział dowcip. Suchar sprzed 500 lat. „To oczywiste, że ja ani przez ten film z Kościoła nie odejdę, ani nie będę go mniej kochał. Bo to mój dom. I właśnie to daje mi prawo do gniewu i do stanowczego domagania się od zarządzających jego instytucjonalnym wymiarem, by wreszcie posprzątali ten syf.” Pół tysiąca lat temu protestanci poczuli gniew i odeszli z Kościoła, wiedząc że nie da się go zreperować, właśnie przez jego „instytucjonalny wymiar”. Już wtedy dom, którego Hołownia nie chce dzisiaj opuścić, miał przegniłe fundamenty, zmurszałe mury i dziurawy dach- napisała Manuela Gretkowska.

Dalej jest jeszcze mocniej!

(...) Hołownia przerwał oglądanie filmu Sekielskiego: „Więcej na razie nie dam rady, bo zwyczajnie rzygać mi się chce. Obejrzę do końca na pewno.” A mi się chce rzygać, zwyczajnie po przeczytaniu jego postu, bo jest kolejną zapowiedzią pucowania ruiny, w której już nikt normalny nie chciałby zamieszkać. Jak bardzo bezdomnym duchowo trzeba być, żeby nie czuć smrodu jej zgnilizny?- komentuje pisarka.

Zobaczcie całe wpisy Szymona Hołowni i Manueli Gretkowskej. Wy również widzieliście już dokument braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu"?

