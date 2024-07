Joanna Horodyńska na imprezie Triumph Inspiration Award zachwyciła nas swoją stylizacją. Szykowny luz, bo tak można nazwać ten styl. Seksowne rurki z poszarpanymi na końcach nogawkami połączyła ze szpilkami na niewysokim obcasie. Oczywiście z metalowym noskiem, bo ten jest tej wiosny wielkim hitem.

Reklama

Modelka i prezenterka na górę wybrała luźną bluzkę inspirowaną etnicznym stylem. Luźno puszczone włosy tylko podkreśliły smak etno. Do tego delikatny makijaż doskonale pasował do jasnej bluzki ozdobionej połyskującymi dżetami. Na koniec kilka pierścionków i metaliczna torebka Chanel i look gotowy.

Ubrana w ten sposób możesz swobodnie wybrać się do pracy, na randkę i imprezę wieczorną.

Reklama

jm